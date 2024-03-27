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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Paramparça", "O Kız", "Kırmızı Oda" gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya, hayatını kaybetti. Annesinden sonra şimdi de babasını kaybetmenin acısını yaşayan Petekkaya, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu. İşte detaylar...

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Erkan Petekkaya, bugün acı bir kayıp yaşadı. 53 yaşındaki ünlü oyuncunun babası Akın Petekkaya, hayatını kaybetti.

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Erkan Petekkaya, babasının vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/ Kavacık Görele mahallesi camisinde yarın öğlen namazında kılınacak cenaze namazına müteakip Görele mezarlığına defnedilecektir. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin"

Petekkaya'nın paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden taziye mesajları geldi.

Ünlü isme aralarında eski rol arkadaşı Hatice Şendil ,Ata Demirer, Sevim Emre, Serkan Şengül, Asuman Dabak, İsmail Özkan gibi birçok isim başsağlığı dileyerek oyuncuya ile üzüntülerini dile getirdiler.

ANNESİNİ DE TOPRAĞA VERDİ!

Öte yandan Erkan Petekkaya'nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören 69 yaşındaki annesi Şerife Petekkaya, 2020'de yaşama veda etmişti. Şerife Petekkaya, Acarkent Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Beykoz'da toprağa verilmişti.

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