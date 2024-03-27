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Kadir İnanır son dakika! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Herkes uyanmasını bekliyordu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Kadir İnanır son dakika! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Herkes uyanmasını bekliyordu...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından acil bir ameliyata alınmış ve ameliyat sonrasında entübe edilmişti. Başhekim son durumu hakkında bilgi verdi. Usta ismin son sağlık durumu ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve acil bir ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından durumu kritik olan İnanır, yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. Bugün de bir açıklama Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan geldi.

HERKES UYANACAK DİYE BEKLİYORDU!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Detaylı bilgi vermekten kaçınan Bakan Koca, İnanır'ın durumunun ciddiyetini belirtti ve tıbbi müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA
Sanatçı Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

KADİR İNANIR'A NE OLDU?
Usta oyuncunun pıhtı atması sonucu inme geçirdiği bildirildi. Kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren İnanır'ın tıkanık damarının açıldığı açıklaması yapıldı.

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