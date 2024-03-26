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Haberler Galeri Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sevenleri son sağlık durumunu araştırıyor. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili basın açıklaması yapmıştı. Ünlü oyuncu Kadir İnanır, tedbir amaçlı olarak entübe edilerek uyutulmuştu. İnanır, dün akşam uyandırılması planlanmasına rağmen, uyandırılmadı. Bu durum, sevenleri arasında endişeye neden oldu. Peki, Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:40
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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Marziye gibi unutulmaz yapımların efsane oyuncusu Kadir İnanır, sevenlerini korkuttu. 74 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır, dün Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen İnar, acil ameliyata alındı. Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında peş peşe açıklamalar geldi.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan Levent İnanır, "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz."

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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

"Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " dedi.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

"ENTÜBE OLARAK YOĞUN BAKIMIMIZDA İZLENİYOR"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin basın mensuplarına hastane önünde yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı." dedi.