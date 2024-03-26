Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

"Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " dedi.