Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor
Galler Prensesi Kate Middleton'un aylardır kamuoyu önüne çıkmaması dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olduktan sonra ortalıkta görünmeyen İngiliz prenses Kate Middleton'un hayatta olup olmadığı merak konusu olmayı sürdürüyor. Konuyla ilgili İngiltere Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan BBC, İngiliz Kraliyet Ailesinin çok önemli bir olayı duyuracağını söylemesinin ardından sosyal medya platformu X'teki profil resmini siyaha çevirdi.
Galler Prensesi Kate Middleton'un aylardır kamuoyu önüne çıkmaması dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. İngiltere basınında çıkan yeni haberlere göre İngiltere'nin Galler Prensi William ile 22 yıldır evli olan Kate Middleton'la ilgili Kraliyet ailesi büyük bir açıklama yapacak.
GALLER PRENSESİ KATE ÖLDÜ MÜ?
İngiltere kamuoyunda "Prenses ölmüş olabilir" iddiası gündemdeki yerini koruyor. İddialara göre Kate Middleton eşi tarafından ihanete uğradı ve bu nedenle de sağlık sorunları yeniden nüksetti. 14 gün hastanede kaldığı süre boyunca ise kimse ziyaretine gitmedi. Middleton'ın sosyal medya hesabından 'Anneler Günü' dolayısıyla paylaştığı fotoğrafın üzerinde oynanması nedeniyle Galler Prensesi Kate'in hayatından endişe ediliyor.
Galler Prensesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın neden olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir." şeklinde özür diledi ancak yine görüntü vermemesi nedeniyle dikkatleri üzerine topladı.
KRALİYETTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Olay ülke gündeminde sıcaklığını korurken, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden "büyük bir açıklama" bekleniyor.
The Sunday Times'ın bir kraliyet kaynağından alıntı yaptığı haberine göre ise, Ocak ayında ameliyat olduğundan beri halk arasında görülmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, görevine döndüğünde halka açık bir etkinlikte sağlığı ve esenliği ile ilgili endişelerini dile getirecek.
BBC PROFİL RESMİNİ SİYAHA ÇEVİRDİ
BBC, İngiliz Kraliyet Ailesinin çok önemli bir olayı duyuracağını söylemesinin ardından sosyal medya platformu X'teki profil resmini siyaha çevirdi.
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