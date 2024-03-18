Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor





Galler Prensesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın neden olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir." şeklinde özür diledi ancak yine görüntü vermemesi nedeniyle dikkatleri üzerine topladı.