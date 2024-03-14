Star Wars'un çocuk yıldızı Jake Lloyd hastanede tedavi görüyor! "Bu film akıl sağlığıyla oynadı"

Anne Lloyd, oğlunun Mart 2023'te McDonald's'tan eve dönerken kötü bir gün geçirdiğini ve ilk atağı bu anda yaşadıklarını belirtti. Lloyd o anları şöyle anlattı:

"Arabayı durdurmak istediğini söyledi ve üç şeridin ortasında arabayı kapattı ve biz de orta şeritteydik. Bir anda ani bağırma ve çığlıklarla karşılaştık. Polis geldi ve Jake'e bazı sorular sordular. Onlarla konuşuyordu ama hiçbir cevabı mantıklı değildi."

Jake, bu olayın ardından hastaneye götürüldü ve birkaç ay sonra bir akıl sağlığı rehabilitasyon merkezinde yatılı tedavi programına transfer edildi. Lisa Lloyd, oğlunun sorunlarının lisedeyken gerçeği tanımlamakta zorlanmasıyla başladığını ve bir doktorun bipolar bozukluk hastası olabileceğini öne sürdüğünü açıkladı. Jake'e daha sonra paranoid şizofreni teşhisi konuldu.