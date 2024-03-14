Star Wars'un çocuk yıldızı Jake Lloyd hastanede tedavi görüyor! "Bu film akıl sağlığıyla oynadı"
Star Wars'ta çocuk yıldızı Jake Lloyd, hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Ruhsal sorunlar yaşayan Jake Lloyd, tedavi görmek için akıl hastanesine kaldırıldı. Annesi yakın zamanda yapılan bir röportajda, Star Wars serisinde rol aldığı zamandan beri oyunculuktan uzaklaştığını ve zihinsel sağlığıyla uğraştığını açıkladı.
Star Wars serisinin yıldızı Jake Lloyd, uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Lloyd'un 10 aydır ruh sağlığı merkezinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Jake Lloyd hakkında Scripps News'e röportaj veren annesi Lisa Lloyd, oğlunun ruh sağlığı hakkında bilgi verdi. İşte haberin detayları...
Annesi yakın zamanda yapılan bir röportajda, Star Wars serisinden rol aldığı zamandan beri oyunculuktan uzaklaştığını ve zihinsel sağlığıyla uğraştığını açıkladı. Lisa Lloyd'a göre Jake, kendi deyimiyle "tam bir psikotik kriz" yaşadıktan sonra, 18 aylık bir akıl sağlığı rehabilitasyon merkezinde kalışının yaklaşık 10 ayını tamamladı.
Anne Lloyd, oğlunun Mart 2023'te McDonald's'tan eve dönerken kötü bir gün geçirdiğini ve ilk atağı bu anda yaşadıklarını belirtti. Lloyd o anları şöyle anlattı:
"Arabayı durdurmak istediğini söyledi ve üç şeridin ortasında arabayı kapattı ve biz de orta şeritteydik. Bir anda ani bağırma ve çığlıklarla karşılaştık. Polis geldi ve Jake'e bazı sorular sordular. Onlarla konuşuyordu ama hiçbir cevabı mantıklı değildi."
Jake, bu olayın ardından hastaneye götürüldü ve birkaç ay sonra bir akıl sağlığı rehabilitasyon merkezinde yatılı tedavi programına transfer edildi. Lisa Lloyd, oğlunun sorunlarının lisedeyken gerçeği tanımlamakta zorlanmasıyla başladığını ve bir doktorun bipolar bozukluk hastası olabileceğini öne sürdüğünü açıkladı. Jake'e daha sonra paranoid şizofreni teşhisi konuldu.
Ayrıca Jake, nörolojik durum anosognosia ile mücadele ediyor tedavi çabalarını zorlaştırıyor. Anosognosia, kişinin kendi sağlık durumunu veya hastalığını fark etme yeteneğinin bozulması durum.
Anne Lloyd, "Sonunda ona bu hastalığı söylediklerinde, bu onu daha da kötü bir depresyona sürükledi" dedi. Anne Lloyd, Star Wars Gizli Tehlike filmine verilen olumsuz tepkinin oğlunun psikolojik sorunlarını tetiklediğini belirtiyor.
Bunun sinir bozucu bir durum olduğunu açıklayan Lloyd, Jake'in bu film çıktığında daha küçük bir çocuk olduğunu ve bu yaşananların acımasızca olduğunu söyledi.
Ayrıca Jake'in şizofreni tanısı almasının genetik olabileceğine de vurgu yapan anne, babasının şizofreni geçmişinden de bahsetti.
Lisede bazı çocuklar Star Wars nedeniyle ona zorbalık yapmış olsa da Lloyd, Jake'in oyunculuktan uzaklaşma kararının daha çok ailenin boşanmayla uğraştığı evdeki sorunlarla ilgili olduğunu söyledi. Jake ise artık seçmelere katılmaktan pek hoşlanmıyor gibi görünüyordu.
Jake üniversitede geçirdiği bir buçuk yarıyılın ardından okulu bıraktı ve Indiana'daki annesinin yanına taşındı. Jake sık sık ilaçlarını düzensiz kullanıyordu ve bu durum, daha fazla soruna yol açıyordu. Üstelik Jake bu dönemde, Florida'dan Kanada'ya tek başına yaptığı bir yolculukta işlediği suç nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hapiste oğluyla iletişim kurmakta zorlanan annesi, her ne kadar ihtiyaç duyduğu ilaçların erişimini sağlasa da, Jake'in doktor randevularına erişiminin zorluğu ve ilaçlarını düzensiz kullanması sebebiyle durumu iyileşmedi.
Jake, küçük kız kardeşi Madison'ın 2018'de doğal sebeplerden uykusunda beklenmedik bir şekilde ölmesiyle bir darbe daha aldı.
Tüm yaşananların ardından gördüğü tedavi sürecinde daha iyi olduğunu, ilaçlarını aldığı sürece daha rahat bir şekilde dünyayla iletişim kurduğunu anlattı.
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