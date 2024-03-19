Galler Prensesi’nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi

Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.