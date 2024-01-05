Emre Altuğ’da Çağla Şıkel itirafı! İlk kez anlattı: Mutluyduk ama...



Altuğ bu soruya "Çok sert bana sert etrafımdakilere de sert... O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. Boşandım, arkasından annem öldü. Çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam" dedi.