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Emre Altuğ'da Çağla Şıkel itirafı! İlk kez anlattı: Mutluyduk ama...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.01.2024
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Emre Altuğ’da Çağla Şıkel itirafı! İlk kez anlattı: Mutluyduk ama...

Bir dönemin en sevilen çiftlerinden olan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Emre Altuğ, biten evlilikleri hakkında ilk kez konuştu. Yaşadıklarını anlatırken zorlanan ve ilk kez bu kadar duygusal ifadeler kullanan Altuğ, “Biz çok severek evlendik” sözlerini sarf etti.

Bir YouTube programına konuk olan Emre Altuğ hayatının dönüm noktalarını, evliliğine ve ayrılığına dair detayları anlattı. Altuğ, "Düşüşlerin nasıl senin?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.


Altuğ bu soruya "Çok sert bana sert etrafımdakilere de sert... O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. Boşandım, arkasından annem öldü. Çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam" dedi.


"KIZGINLIĞIM YOK"
Bir dönem Çağla Şıkel ile evli olan Altuğ, "Biz çok severek evlendik, bilinçli ve mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok" sözlerini kullandı.

Altuğ evliliğine dair, "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok... İlk başta 'niye beceremedik' diye takılmıştım. Bu beni bir süre oyaladı.

Sonra dedim ki, 'onu beceremediysek bunu becerelim.' Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik, çocuklarımız ön planda oldu. Bir kişi olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı" ifadelerini kullandı.

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