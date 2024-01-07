Büyük aşk bitti! Devrim Özkan ve Lucas Torreira birbirini tek kalemde sildi
Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan kötü haber geldi. Bir süredir birliktelik yaşayan ünlü çift, sosyal medyada birbirini takipten çıkarken tüm fotoğraflarını da sildi. İkilinin ayrıldıkları iddia edildi
BiR süredir aşk yaşayan Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldıkları iddia edildi. Ünlü çift, Instagram hesapları üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İki isim daha önce birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından silerek ayrılığı doğrulamış oldu.
BOĞAZ KEYFİ
2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un mutlu giden evlliliği son gaz devam ediyor. Her fırsatta çok mutlu olduklarını dile getiren Melis Sütşurup, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından eşi Mustafa Sandal ile birlikte İstanbul Boğazı'nı izleyen anın fotoğrafını paylaştı.
HAYDİ 'FİLME GEL'
Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş'ın, yapımcılığını ise Berton Medya'nın üstlendiği "Filme Gel" isimli komedi filmi vizyona girdi. Kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu başta olmak üzere birçok ünlü oyuncunun yer aldığı "Filme Gel" film çekmek isteyen üç kafadarın maceralarını anlatıyor.
DENİZ HAVASI
Başarılı oyuncu Burak Özçivit'le evli olan ve bu evlilikten Karan ve Kerem adında iki çocuğu olan Fahriye Evcen, güzel havanın tadını çıkardı. Bağdat Caddesi'nde yürüyüş sonrası sahil hattı boyunca bisikleti ile gezen güzel oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
ÖRNEK BABA
Şarkıları ile milyonların kalbinde taht kuran Berkay, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile Etiler'de akşam gezmesine çıktı. Yemek yedikten sonra kızlarıyla sinema keyfi yapan örnek baba, "Bugün kızların günü. Onlar isteyecek, ben de yapacağım. Yoğun bir yılbaşı temposunu geride bıraktım. 2024 yılı herkes için iyi bir yıl olsun." diye konuştu.
FERAYE İÇİN ZOR BİR SEÇİM
Ateş'in duruşmaya gelmemesi, Yaman ve Feraye arasında gerilime sebep olur. Bora'nın ölüm haberi ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur. Dedesi olarak gördüğü Ömer'i hapse girmekten kurtarmak için Gülsoy Holding'i yabancılara satmaya kararlıdır. Yaman bu duruma ne tepki verecek? Okan, iki ağabeyinin savaşı arasında hangi tarafı seçecek? Yaman'ın fabrikada yaptığı duygusal konuşmayla işçileri bir süre vardiya usulü yoğun çalışmaya ikna eder.
SÖMESTIRDE DE ÇOCUKLARIN ADRESİ KALYON KÜLTÜR
Kalyon Holding'in, İstanbul'un kültür sanat yaşamına armağan ettiği Kalyon Kültür; Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak yerleşkesinde, her ay yenilenen kültür sanat etkinlikleri ile şehrin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kalyon Kültür şimdi de ocak ayı programları ile karnesini alacak miniklere eğlenceli ve öğretici saatler vaad ediyor. Kalyon Kültür'ün sömestir programı ile çocuklar; ebru, seramik ve biyomimikri atölyelerinde becerilerini geliştirebilecekler.
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