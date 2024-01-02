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Deniz Uğur ve ailesinden kötü haber! Sedyedeki hallerini paylaştı

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Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Deniz Uğur ve ailesinden kötü haber! Sedyedeki hallerini paylaştı

Oyuncu çift Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener ve kızı Mina’dan kötü haber geldi. Geceyi ailesi ile birlikte hastanede geçiren Deniz Uğur, sedye üzerinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

2011 yılında nikah masasına oturan Deniz Uğur ve Erdinç Gülener'den kötü haber geldi.

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Uğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eşi Erdinç Gülener'in ve kızı Mina'nın ınfluenzaya yakalandığını açıkladı.

"BİRİMİZİN AYAKTA KALIP KOŞUŞTURMASI GEREKİYOR"

Geceyi ailesi ile birlikte hastanede geçiren Deniz Uğur, sedye üzerinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı ve şunları söyledi:

Eşim, kızım ve ben hastanedeydik. Influenza ailesi... Bitkinlik, eklem ağrıları, boğaz kızarıklığı, öksürük, hafif ateş... Maskeler yine hayatımıza girdi. Birimizin ayakta kalıp koşuşturması gerekiyor. Kameraman benim. Şu an bir vitamin deposuyum. Kendinize dikkat edin.

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