Anneye acı veda! Emre Karayel cenazede güçlükle ayakta kaldı
Emre Karayel annesi Türkan Onat’ın ölümüyle yıkıldı. 2022 yılında babası Öcal Karayel’i kaybeden başarılı oyuncu, annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti. Gizem Demirci, eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.
Emre Karayel'in annesi Türkan Onat, 86 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.
"MEKANIN CENNET OLSUN ANACIĞIM"
Karayel paylaşımında "Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip defnedilecektir. Toprağın bol, mekanın cennet olsun anacığım. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
ANNEYE ACI VEDA
Türkan Onat, bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
EŞİNDEN DESTEK
Tarifsiz bir acı yaşayan Emre Karayel, cenazede ayakta durmakta zorlanırken, oyuncunun eşi Gizem Demirci hayat arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmadı.
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