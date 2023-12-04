04 Aralık 2023, Pazartesi
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’den Gazze isyanı! “Batı’nın maskesi düştü”
Katil İsrail'in Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için Türkçe ve İngilizce videolar yayınlayan Deniz Uğur, kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener ile önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan zulümden büyük üzüntü duyduğunu belirten Uğur, "Bu zulme ses çıkarmamak da suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı. Gülener ise "İsrail, tarihin karanlık sayfalarına yazılacak insanlık suçları işliyor. Bu katliamı duyurabilmek herkesin görevi olmalı" dedi.
Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:54
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