Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’den Gazze isyanı! “Batı’nın maskesi düştü”

İsrail-Filistin savaşına yönelik sosyal medyanızda paylaşımlar yapıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz yaşananlardan dolayı?

Bir kadın ve anne olarak yaşananlardan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum. Büyük bir trajedi yaşanıyor, Filistin halkı ile empati kuruyorum. Çok büyük bir acı. Dünyaya seslenebilmek için sosyal medyadan videolar yayınlıyorum. Böyle sarsıcı bir dönemden geçerken, insanlara yaşananlara yönelik çağrı yapmak istedim. Milyonlarca kişiye ulaştı çağrım. Toplumumuzdan inanılmaz güzel dönüşler aldım. Aslında halkımız ünlü isimlerin böyle bir süreçte çağrı yapmasından dolayı çok büyük bir memnuniyet de duyuyor. Bana dünyanın birçok yerinden insan duygumu paylaştığını yazdı. Filistin'den de Amerika'dan da Avrupa'dan da benim videolarımı izleyenler o kadar güzel mesajlar gönderdi ki okuyunca ağladım. Videoları tamamen samimi duygularımla, hiçbir hesap gütmeden çektim. "Tehdit alır mıyım?" gibi korkular da yaşamadım. Ben çok inançlı bir insanım ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Gazze'de paramparça olan aileler, çocuklar ve bebekler hafızamdan gitmiyor. Acılarını derinden hissediyorum.