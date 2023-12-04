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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’den Gazze isyanı! “Batı’nın maskesi düştü”

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için Türkçe ve İngilizce videolar yayınlayan Deniz Uğur, kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener ile önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan zulümden büyük üzüntü duyduğunu belirten Uğur, "Bu zulme ses çıkarmamak da suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı. Gülener ise "İsrail, tarihin karanlık sayfalarına yazılacak insanlık suçları işliyor. Bu katliamı duyurabilmek herkesin görevi olmalı" dedi.

Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:54
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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’den Gazze isyanı! “Batı’nın maskesi düştü”

Oyuncu çift Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, Sabah'tan Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistinlilere yaşattığı zulmü tüm dünyaya duyurabilmek için sosyal medyada sık sık videolu paylaşımlar yapan Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politikayı son derece haklı, doğru ve başarılı bulduğunu söyledi. İşte o röportaj…

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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’den Gazze isyanı! “Batı’nın maskesi düştü”

İsrail-Filistin savaşına yönelik sosyal medyanızda paylaşımlar yapıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz yaşananlardan dolayı?

Bir kadın ve anne olarak yaşananlardan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum. Büyük bir trajedi yaşanıyor, Filistin halkı ile empati kuruyorum. Çok büyük bir acı. Dünyaya seslenebilmek için sosyal medyadan videolar yayınlıyorum. Böyle sarsıcı bir dönemden geçerken, insanlara yaşananlara yönelik çağrı yapmak istedim. Milyonlarca kişiye ulaştı çağrım. Toplumumuzdan inanılmaz güzel dönüşler aldım. Aslında halkımız ünlü isimlerin böyle bir süreçte çağrı yapmasından dolayı çok büyük bir memnuniyet de duyuyor. Bana dünyanın birçok yerinden insan duygumu paylaştığını yazdı. Filistin'den de Amerika'dan da Avrupa'dan da benim videolarımı izleyenler o kadar güzel mesajlar gönderdi ki okuyunca ağladım. Videoları tamamen samimi duygularımla, hiçbir hesap gütmeden çektim. "Tehdit alır mıyım?" gibi korkular da yaşamadım. Ben çok inançlı bir insanım ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Gazze'de paramparça olan aileler, çocuklar ve bebekler hafızamdan gitmiyor. Acılarını derinden hissediyorum.

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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’den Gazze isyanı! “Batı’nın maskesi düştü”

FİLİSTİN MİLLİ MESELEMİZDİR

Filistin meselesine yönelik neler söylemek istersiniz?

Filistin bizim milli meselemizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan bir ülkeyiz. Osmanlı'nın himayesi altında olan topraklardı oralar. Zaten bundan dolayı da Türkiye garantör ülke olmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın bu noktada izlediği politikayı son derece haklı, doğru ve başarılı buluyorum. Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyeti doğal ve olması gereken bir tavır. Burada muhalif olan kesimler de at gözlüğü takarak, sabit fikirli davranmamalı. Cumhurbaşkanımızın her çabasının sadece taşlanarak, milli menfaatlerimiz açısından hayırlı icraatları görmezden gelinerek muhalefet yapılması akılcı değil. Eleştiri hakkı herkesin var ama Filistin bizim milli meselemiz. Milli konularda tek vücut davranmamız gerekiyor. Bu çok net.

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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’den Gazze isyanı! “Batı’nın maskesi düştü”

BATI'NIN MASKESİ DÜŞTÜ

Batı dünyasının İsrail-Filistin savaşına yönelik tavrını siz nasıl buluyorsunuz?

Batı tam bir iki yüzlülük sergiliyor. Dillerinden düşürmedikleri insan hakları, uluslararası hukuk, demokrasi, barış ve özgürlük söylemlerinin nasıl boşa çıktığını gördük. Batı'nın ilk defa maskesi bu kadar net düşüp gerçek yüzü ortaya çıktı. Zaten halkları da sokaklara çıkıp hükümetlerinin izledikleri korkunç politikaları protesto ediyor. İsrail, 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin yaşadığı mezalimin aynısını şimdi Gazze halkına uyguluyor. İsrail, yaşadıkları soykırımın aynısını, hatta daha da beterini yaşatıyor. Şimdi sosyal medya olduğu için bu soykırıma herkes şahit oluyor. İsrail'in acımasızlığını herkes görüyor. Yahudi soykırımını anlatmak için 150'den fazla film çekilmişti. Filistin'de yaşananların da ileride aynı şekilde filmi yapılacaktır. Ben doğru bildiğimi açıkça söyleyen bir sanatçıyım. Vicdanımı rahatsız eden her ne olursa olsun açıkça dile getiririm. Bu zulme ses çıkarmamak da suça ortak olmaktır.

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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener’den Gazze isyanı! “Batı’nın maskesi düştü”

TÜRKİYE GÜCÜNÜ MAZLUMDAN YANA KULLANIYOR

Sizce bu sürecin kazananı kim olacak?

Bu artık siviller arasında dünya çapına yayılmış olan manevi bir savaş aynı zamanda. Ben buna iyilik ve kötülüğün savaşı diyorum. İsrail devleti ve destekçilerinin medya yoluyla yapmaya çalıştığı algı operasyonunun artık işe yaramayacağını düşünüyorum. Bunu daha önce Ortadoğu'da yaptılar ve İslamofobi yaratmayı bir nebze başardılar ama bu kez aynı sahte algıyı yaratamayacaklar. Bunun en önemli sebebi de Gazzelilerin, uğradıkları korkunç zulme rağmen dik duruşları, inançlı ve tevekkül içinde oluşları, topraklarını terk etmemek için direnişleri. Bütün dünyada bir uyanışa sebep oldular. İnsan Müslümanlığıyla gurur duyuyor. Bu yüce gönüllü insanlardan alınacak çok ders var. Ve hepimiz ders alıyoruz onlardan. Eninde sonunda ama mutlaka, iyilik kazanacak.