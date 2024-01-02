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‘Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışan Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den anlamlı bağış! Gönülleri fethettiler! Bakan Göktaş'tan teşekkür mesajı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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‘Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışan Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den anlamlı bağış! Gönülleri fethettiler! Bakan Göktaş’tan teşekkür mesajı

Atv’nin fenomen yarışma programı ‘Kim Milyoner Olmak İster?’in yılbaşı özel bölümünde Mazhar Alanson ve Fuat Güner yarıştı. İkili kazandıkları 300 bin lirayı çocuklar için bağışladı. Alanson ve Güner’in anlamlı hareketi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iki sanatçıya sosyal medya hesabından seslendi. Bağış için teşekkür eden Göktaş, Yarınlar için umudumuz olan yavrularımızın hepimize emanet olduğu bilinciyle gösterdikleri hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel' programında ünlü sanatçılar Mazhar Alanson ile Fuat Güner yarıştı.

300 bin TL kazanan ikili, ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Alanson ile Güner'e bu bağış için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Yarınlar için umudumuz olan yavrularımızın hepimize emanet olduğu bilinciyle gösterdikleri hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor. Bu örnek tavırları dolayısıyla kendilerini gönülden kutluyor, Bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum."

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