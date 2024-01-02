‘Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışan Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den anlamlı bağış! Gönülleri fethettiler! Bakan Göktaş’tan teşekkür mesajı

"Yarınlar için umudumuz olan yavrularımızın hepimize emanet olduğu bilinciyle gösterdikleri hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor. Bu örnek tavırları dolayısıyla kendilerini gönülden kutluyor, Bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum."

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