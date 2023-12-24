Hande Erçel’in paylaşımlarına tepki yağdı: Bir gün dayanamadın mı?
Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı günden beri ülke ülke dolaşarak lüks tatillerinden pozlarını paylaşıyor. Şimdi de kış tatilinde olan Erçel, Türkiye şehit haberlerine ağlarken paylaşım yaptı. Eleştiri yağmuruna tutulan oyuncuya, Erçel'e "Bir gün dayanamadın mı?", "Bu kadar duyarsız olmayın", "Yastayız bu pozlar ayıp" yorumları geldi.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz yıl Hakan Sabancı ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.
İlişkileri doludizgin devam eden çift, lüks yurt dışı tatillerini de ihmal etmiyor.
Bu sefer kış tatilinden paylaşımlar yapan Hande Erçel gündem oldu. Karla kaplı suya girdiği anları da paylaşan oyuncuya ülkemizdeki şehitler hatırlatıldı.
Şehit haberleriyle yas tutulan günlerde bu pozları paylaşması eleştirilen Hande Erçel'e "Bir gün dayanamadın mı?", "Bu kadar duyarsız olmayın", "Yastayız bu pozlar ayıp" eleştirisi yağdı.
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