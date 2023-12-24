Hande Erçel’in paylaşımlarına tepki yağdı: Bir gün dayanamadın mı?

Şehit haberleriyle yas tutulan günlerde bu pozları paylaşması eleştirilen Hande Erçel'e "Bir gün dayanamadın mı?", "Bu kadar duyarsız olmayın", "Yastayız bu pozlar ayıp" eleştirisi yağdı.

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