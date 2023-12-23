Atilla Taş tutuklandı! Eğlenmeye gitti olay çıkartıp polisle tartıştı
Şarkıcı Atilla Taş, eşiyle birlikte gittiği eğlence mekanında iddialara göre sarhoş olup çevreyi rahatsız etti. Kendisini uyaran işletmecilerle ve olaya müdahale eden polislerle kavga eden Taş'ın gözaltına alındığı ve ardından sevk edildiği adliye tutuklandığı belirtildi.
İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Sinan Paşa Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde dün gece eşiyle birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş, iddialara göre sarhoş oldu ve alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık verdi.
Sabah'ın haberine göre Gece saat 00.50 sıralarında yaşanan olay üzerine iddialara göre kendisini uyaran işletmecilerle kavga eden Atilla Taş, eşiyle birlikte söz konusu mekandan dışarıya çıkarıldı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polisler olaya müdahale etti ve iddialara göre şarkıcı Atilla Taş bu defa da polislerle tartıştı. Gözaltına alınan Atilla Taş, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Atilla Taş'ın eşi ise "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.
MÜŞTERİLERLE KAVGA ETTİ, POLİSLERE KÜFÜR ETTİ
Müşterilerle sözlü olarak kavga ettiği ve ardından işletme sahipleri ile çalışanları tarafından mekandan dışarıya çıkarıldığı iddia edilen Atilla Taş'ın, olaya müdahale eden polislere karşı fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfürler ettiği iddia edildi. Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş'ın "Polise Mukavemet, Darp ve Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildikleri ifade edildi.
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