Atilla Taş tutuklandı! Eğlenmeye gitti olay çıkartıp polisle tartıştı

Sabah'ın haberine göre Gece saat 00.50 sıralarında yaşanan olay üzerine iddialara göre kendisini uyaran işletmecilerle kavga eden Atilla Taş, eşiyle birlikte söz konusu mekandan dışarıya çıkarıldı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polisler olaya müdahale etti ve iddialara göre şarkıcı Atilla Taş bu defa da polislerle tartıştı. Gözaltına alınan Atilla Taş, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Atilla Taş'ın eşi ise "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.