Sahnede fenalaşan Bülent Ersoy sevenlerini korkuttu
İstanbul'da bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy, konser sırasında fenalaştı. "Doktorumu arayın" diyerek bağıdan Diva, doktorunun gelmesinin ardından kontrollü bir şekilde sahnesine devam etti.
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, önceki gece Maslak'taki Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahne öncesi fenalaşan Ersoy, yardımcılarına "Arayın doktorum gelsin" diye seslendi. Dinlemeye gelenler, Diva'nın o halini görünce bir anda panik yaptı.
Yaklaşık bir saat dinlenen Diva, doktorunun kontrolü ve izin vermesinden ardından tekrar sahneye çıktı. Kendisini dinlemeye gelen izleyicilere güzel bir gece geçirten Ersoy'un bazı şarkıları söylerken zorlandığı dikkatlerden kaçmadı.
ROLE BÜRÜNDÜ!
Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ürek, 2024'ün daha mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Kendisine gelen film teklifleri geldiğini de söyleyen Ürek, "Uzaylı imam ve mafya babası rolleri teklif edildi" dedi.
HÜRMETE DEVAM!
İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden 2023 yılı sona ermeden bir büyük sürpriz daha müzikseverlerin beğenisine sunuldu. İbrahim Erkal'ın en büyük hitlerinden Canısı bu sefer Kubat'ın eşsiz sesi, kusursuz vokal tekniği ile bambaşka bir dünyanın kapısını araladı. Şarkının söz ve müziği İbrahim Erkal'a, düzenlemesi Febyo Taşel'e ait... Yeni düzenlemesi Selim Çaldıran imzasını taşıyan şarkının video klibini ise Gökhan Özdemir çekti.
ROMA'YI YAKTI!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'nın Roma şehrinde katıldığı bir dans yarışması programı nedeniyle İstanbul'daki ailesinden bir süredir uzaktaydı. "Yıldızlarla Dans" programında başarılı bir yarışma geçiren Nara, şampiyon oldu. Özel bir uçakla İstanbul'a gelen sosyetik isim, şampiyonluk kupasıyla pozlarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Galatasaray taraftarı, Wanda Nara'ya binlerce tebrik mesajı yazdı.
MAAŞI KAPTIRDI!
"Kardeşlerim"de önceki akşam yayınlanan yeni bölümünde, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Dizinin önceki bölümünde şunlar yaşandı; Yaman ile ortaklığın başına geçen Nebahat, Akif'e de vale olarak iş verir. Asiye temizliğe giderken Emel'i de yanında götürür. Oradaki ev sahibi tarihi geçmiş konserve balık verir. Zehirlenen Emel hastaneye kaldırılır. Suzan restoranda düşer bayılır. Şevval hastaneye kaldırır Suzan'ı ve hamile olduğu ortaya çıkar.
KAZA YAPTI!
Maaşını alan Ömer, parasını kapkaça kaptırır. Oğulcan'ın babaannesi ise paralarla herkese hediyeler alarak açığını kapatmaya çalışır. Berk babasını eve yemeğe davet eder. Babası kendini acındırıp zenginliğinden faydalanmaya çalışır. Oğulcan'ın babaannesi ise kaza yapar. Oğulcan tam zengin olduklarını söyler ama başını çarptığı için paraların yerini hatırlayamaz. Paranın miktarı ise şoke eder.
KAFA KARIŞTIRAN YEMEK!
Ünlü şarkıcı Banu Zorlu ile oyuncu Mehmet Kirmen Nişantaşı'nda birlikte görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çift, ayaküstü gazetelerin sorularını yanıtlarken Almanya'da tanıştıklarını bir film projesi için bir araya geldiklerini söyledi. Zorlu ayrıca; Mehmet Kirmen'in yeni şarkısının klibinde kendisine eşlik edeceğini söylerken, "Aşk var mı?" sorusuna ise "Cevap vermiyorum" diyerek kafaları karıştırdı.
KRİZ ÇIKTI! AYRILIYORLAR MI?
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, yaklaşık 4 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Tayfur kısa süre önce de 2.5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Çift arasında kriz çıktı. Tayfur, eşi Aydın'ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Soyadını da değiştiren Tayfur, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sildi. Aydın da eşine aynı şekilde karşılık verdi.
BABA HASRETİ!
Şarkıcı Doğuş, "Babam" isimli şarkısını kliplendirdi. Duygularını dile getiren Doğuş, "Babam şarkısı benim için çok önemli... Bildiğiniz üzere baba duygusunu çok tatmamış bir çocukluk geçiren biri olarak kelimeleri yazıya döküp notalarla birleştirdim" dedi.
2023'Ü ÖZETLEDİ!
Gökhan Türkmen, 2010 yılında 'Biraz Ayrılık' albümünde yer alan 'Ayıp Ettin' şarkısının Serkan Ölçer tarafından yeniden düzenlemesini tüm dijital platformlarda dinlemeye açtı. Türkmen ayrıca 2023 yılını da değerlendirdi. 113 konser, 10 single, 7 klip, 5 düet, 135 milyondan fazla dinlenme, 25 şehir, 5 ülke olarak 2023 yılını özetleyen Türkmen, "Ülkemiz ve dünya için zor bir seneydi. Bu zorlukları birlikte aşmak için uğraştık. Yeri geldi hüzünlendik, yeri geldi eğlenmeye çalıştık. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Biz bütün renkleri çok sevdik" dedi.
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