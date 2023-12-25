Sahnede fenalaşan Bülent Ersoy sevenlerini korkuttu

MAAŞI KAPTIRDI!

"Kardeşlerim"de önceki akşam yayınlanan yeni bölümünde, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Dizinin önceki bölümünde şunlar yaşandı; Yaman ile ortaklığın başına geçen Nebahat, Akif'e de vale olarak iş verir. Asiye temizliğe giderken Emel'i de yanında götürür. Oradaki ev sahibi tarihi geçmiş konserve balık verir. Zehirlenen Emel hastaneye kaldırılır. Suzan restoranda düşer bayılır. Şevval hastaneye kaldırır Suzan'ı ve hamile olduğu ortaya çıkar.

KAZA YAPTI!

Maaşını alan Ömer, parasını kapkaça kaptırır. Oğulcan'ın babaannesi ise paralarla herkese hediyeler alarak açığını kapatmaya çalışır. Berk babasını eve yemeğe davet eder. Babası kendini acındırıp zenginliğinden faydalanmaya çalışır. Oğulcan'ın babaannesi ise kaza yapar. Oğulcan tam zengin olduklarını söyler ama başını çarptığı için paraların yerini hatırlayamaz. Paranın miktarı ise şoke eder.