Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Bu kez kendisi dolandırıldı
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, yine bir dolandırıcılık olayıyla gündeme geldi. Kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Akkuş, bu kez kendisinin dolandırıldığı iddiasıyla mahkemenin yolunu tuttu. Kendisini işadamı olarak tanıtıp güvenini kazanan A.Ş. tarafından Sakaryaspor'a verilmek üzere 160 bin maske vaadiyle dolandırıldığını iddia etti.
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, kendisini işadamı olarak tanıtıp güvenini kazanan A.Ş. tarafından Sakaryaspor'a verilmek üzere 160 bin maske vaadiyle dolandırıldığını iddia etti.
Akkuş'un pandemi döneminde kurduğu maske fabrikasına gelen, satışlara aracılık edip ortak iş yapmak isteyen işadamı A.Ş.'ye on ayrı ödeme halinde 678 bin lira para verdiği belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Akkuş, bu kişinin, ismini kullanarak fabrikanın ortağı olduğunu da belirtip dolandırıcılık yaptığını söyledi. Ünlü işadamı, şüphelinin kendisine "Benim gücümü biliyorsunuz sizin cürmünüz ne!" diye tehditler savurduğunu belirtti.
Akkuş, A.Ş.'nin dolandırıcılık, rüşvet, tehdit ve yağma gibi suçlardan cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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