Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Bu kez kendisi dolandırıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akkuş, bu kişinin, ismini kullanarak fabrikanın ortağı olduğunu da belirtip dolandırıcılık yaptığını söyledi. Ünlü işadamı, şüphelinin kendisine "Benim gücümü biliyorsunuz sizin cürmünüz ne!" diye tehditler savurduğunu belirtti.