21 Kasım 2023, Salı
Dolandırıcılık iddialarını reddetmişti! Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şok gelişme! Kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Akkuş'un yargılanmasına devam edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 4 sanıktan iş insanı Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 21.11.2023 15:59
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