Dolandırıcılık iddialarını reddetmişti! Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Sanık Alkreish, Akkuş'un kendilerini "Sistemde arıza oldu, sıkıntı yok, yarın mutlaka hesabınıza düşecek, yarın 10 gibi gelin eğer bir zararınız varsa ödemeye hazırım." sözleriyle oyaladığını savunarak, kendilerinin Akkuş'u iş yerine çağırdığını ancak gelmediğini, daha sonra da Akkuş'un Fransa'ya kaçtığını öğrendiklerini ileri sürdü.

Müşteki Ömer A. ise duruşmada, Canberk isimli arkadaşının kendisini sanık Alkreish ile tanıştırdığını, olayın tasarlanmış dolandırıcılık olduğunu iddia etti.