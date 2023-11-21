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Dolandırıcılık iddialarını reddetmişti! Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şok gelişme! Kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Akkuş'un yargılanmasına devam edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 4 sanıktan iş insanı Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 21.11.2023 15:59
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Dolandırıcılık iddialarını reddetmişti! Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betül Köksal ve Ercan Eşkin ile tarafların avukatları katılırken, müşteki Ömer A. da duruşmada hazır bulundu.

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Dolandırıcılık iddialarını reddetmişti! Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Duruşmada savunma yapan Abdullah Alkreish, sanık Uğur Akkuş'la "Turan" isimli yazar olarak bildiği kişi aracılığıyla tanıştığını ifade ederek, 23 Mayıs'ta Akkuş'la görüştüğünü anlattı.

Sanık, iletişimi Akkuş'un yanında çalışan Eyüp isimli kişiyle devam ettirdiğini, güven sağlamak amacıyla 5 bin dolarlık çalışma yaptıklarını ve bu işlemin başarılı olduğunu söyledi.

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Dolandırıcılık iddialarını reddetmişti! Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Eyüp isimli kişinin kendisine verdiği kripto para platform linkini Dubai'de çalışan arkadaşına kontrol ettirmek amacıyla gönderdiğini anlatan Alkreish, söz konusu linkin doğru çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

Sanık Alkreish, Eyüp isimli kişiden randevu alarak söz konusu iş yerine müştekilerle gittiklerini, sanık bu görüşme sırasında önce 10 dolarlık, daha sonra da 2 bin 500 dolarlık işlem yaptıklarını ve söz konusu kripto para adresinin o sırada doğru çalıştığını anlattı.

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Dolandırıcılık iddialarını reddetmişti! Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Akkuş'un yanında çalışan kişilere "parayı bankaya götür" talimatını vermesinin ardından Akkuş'un da çıktığını, ancak saatlerce beklemelerine rağmen gelmediğini öne süren sanık Alkreish, "O esnada ben, Eyüp ve diğerleri temasa geçtik. Bazen telefonları kapatıyor, bazen açıyordu en son da 497 bin 500 dolarlık bir makbuz gönderdi ama daha sonra bu makbuz da sahte çıktı. Hesaba para da gelmedi." dedi.

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Dolandırıcılık iddialarını reddetmişti! Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Sanık Alkreish, Akkuş'un kendilerini "Sistemde arıza oldu, sıkıntı yok, yarın mutlaka hesabınıza düşecek, yarın 10 gibi gelin eğer bir zararınız varsa ödemeye hazırım." sözleriyle oyaladığını savunarak, kendilerinin Akkuş'u iş yerine çağırdığını ancak gelmediğini, daha sonra da Akkuş'un Fransa'ya kaçtığını öğrendiklerini ileri sürdü.

Müşteki Ömer A. ise duruşmada, Canberk isimli arkadaşının kendisini sanık Alkreish ile tanıştırdığını, olayın tasarlanmış dolandırıcılık olduğunu iddia etti.