Nurgül Yeşilçay Gökhan Özoğuz’a ateş püskürdü! “Bir afra bir tafra! Sakın gözünüzde büyütmeyin”

"KİMSEYİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN"

Paylaşımına Gökhan Özoğuz'u etiketleyen oyuncu, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullandı.