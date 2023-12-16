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Nurgül Yeşilçay Gökhan Özoğuz’a ateş püskürdü! “Bir afra bir tafra! Sakın gözünüzde büyütmeyin”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.12.2023
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Nurgül Yeşilçay Gökhan Özoğuz’a ateş püskürdü! “Bir afra bir tafra! Sakın gözünüzde büyütmeyin”

Nurgül Yeşilçay’ın Londra’da okuyan Osman Nejat, İstanbul’a döndü. Oğluna kavuşur kavuşmaz Athena konserine giden oyuncu, çılgına döndü. Gökhan Özoğuz ile tanışmak için kulise giden ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşan Yeşilçay, “Bir afra bir tafra. Sakın gözünüzde büyütmeyin” ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Gökhan Özoğuz'a ateş püskürdü!

Londra'dan dönen oğlu Osman Nejat ile konsere giden oyuncu, "Benimki gelir gelmez beni Athena konserine götürüyor kral" notuyla birlikte oğluyla paylaşım yaptı.

SİTEM ETTİ

Oğlunun Athena hayranı olduğunu belirten Yeşilçay, tanışmak için gittikleri kuliste Gökhan Özoğuz'un tavırlarından rahatsız oldu. "Bir afra bir tafra. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyerek tepki gösterdi.

"KİMSEYİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN"

Paylaşımına Gökhan Özoğuz'u etiketleyen oyuncu, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullandı.

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