Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten katil İsrail'e tepki: Çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere
GQ Türkiye 2023 “Men of the Year” ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin ikonlarına ödülleri takdim edildi. Törende "10. Yıl Özel İkon" ödülünü Burak Özçivit, katil İsrail'e karşı işgal altındaki Filistin'e destek çağrısı yaptı. İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaptığı zulme karşı çıktığını belirten Özçivit, "2 evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben şahsım adına kabul etmiyorum." dedi.
GQ Türkiye 2023 "Men of the Year" ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Türkiye'nin ikonlarına ödülleri takdim edildi. Törende "10. Yıl Özel İkon" ödülünü Burak Özçivit, katil İsrail'e karşı işgal altındaki Filistin'e destek çağrısı yaptı.
Sözlerine Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'a teşekkür ederek başlayan Özçivit, "Ali Bey'e ve Dilaver Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ve GQ ailesi olarak da Özgür Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bizleri çok güzel karşıladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir ödül benim için. Çünkü bireysel olarak almayı anlayabiliyoruz ama ben hiçbir zaman ödülü bireysel olarak almayı sevmiyorum. Ekibim adına almak istiyorum. O yüzden yaklaşık 6 yıldır Kuruluş ailesiyle birlikteyim. O yüzden ekibim adına almak istiyorum. Onlar adına sizlere teşekkür ediyorum." dedi.
"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR DÜNYADA BULUŞMAK ÜZERE"
"10. Yıl Özel İkon" ödülünü alan Özçivit, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivilleri hedef alarak soykırım yapan İsrail'e tepki gösterirken, "Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizler dizilerde oynuyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde yayınlanıyor ve müthiş bir ilgiyle takip ediliyor. O yüzden sadece Türkiye bazlı değil dünya çapında da bununla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Mesela kendi adıma en başta 2 evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben şahsım adına kabul etmiyorum. O yüzden inşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum. Bu bireysel benim kendi içimden geçen o yüzden sizlere bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"BAZI GERÇEKLER VAR BUNLARA HAYIR DİYEMİYORSUNUZ"
Dün akşam saatlerinde Çınarcık merkezli meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme de değinen yıldız oyuncu "Diziler sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde yayınlanıyor. Ama mesela Fahriye ile bu konuyu konuşurken mesela deprem oldu. Yaklaşık 12 civarında. Hepimizin aslında yıllarca bildiği ve yakından takip ettiği bir konu: İstanbul depremi. Hepimiz bunu aslında çok iyi biliyoruz ama bence hazırlıklı değiliz. Bununla ilgili birebir konuştuğumuz konu bunun üstüne gitmemiz lazım. Bu da hayatın gerçeklerinden biri. O yüzden farkındalığımızı biraz daha artırmamız lazım. Bu gece çok sıcağı sıcağına olduğu için bahsetmek istedim. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor bundan sonra daha fazlası yapılacağını düşünüyorum. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyorsa her zaman hazırım. Eşimle de birlikte bunu konuşuyoruz. İnşallah buna daha hazırlıklı oluruz. Bazı gerçekler var bunlara hayır diyemiyorsunuz." şeklinde konuştu.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
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