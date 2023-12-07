Hilal Altınbilek'in acı günü! Dostları yalnız bırakmadı
Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Özdemir Altınbilek için önceki gün Kilyos Merkez Erdoğan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hilal Altınbilek'i dostları yalnız bırakmadı.
66 yaşındaki Özdemir Altınbilek, önceki gün Kilyos Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Taziyeleri Hilal Altınbilek ile annesi Mehtap Elmaslı'nın kabul ettiği cenaze törenine Kerem Alışık, Kerem Çatay ve Onur Tuna da katıldı.
Hilal Altınbilek'in kanserle mücadele eden babası Özdemir Altınbilek bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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