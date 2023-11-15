Fenomen fitness antrenörü Aleyna Küçük'e kıskançlık dayağı! Parmaklarını ısırdı
Sosyal medya fenomeni ve fitness antrenörü Aleyna Küçük, öğrencisinin sevgilisi tarafından darbedildi. Tatilde tanıştığı kişiyle spor eğitimi verme konusunda anlaşan Küçük, spor sonrası salonda duş olmadığı için genç adamın evinde duşa girdi. Bu sırada ise eve gelen sevgilinin saldırısına uğradı. Parmağı ısırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbe sonucu yaralanan genç antrenör, kıskanç sevgili hakkında şikayetçi oldu.
Sosyal medya fenomeni ve antrenör Aleyna Küçük İzmir'in Çeşme ilçesine tatilde olduğu sırada tanıştığı kişiye spor eğitimi verme konusunda anlaştı.
Olay 3 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Aleyna Küçük tatil yapmak için gittiği Çeşme'de konakladığı otelde kendisine yol tarifi soran kişiyle tanıştı. Genç kadının antrenör olduğunu öğrenen Yunus D., isimli kişi özel ders almak istedi.
SEVGİLİSİNİN EVİNİ BASIP ANTRENÖRÜ DÖVDÜ
Talebi kabul eden genç kadını sabah saatlerinde alan Yunus D., oturduğu lüks rezidansın spor salonuna götürdü. İkili spor sonrası salonda duş alanı olmadığı için genç adamın oturduğu daireye gitti.
Duş sonrası salonda sırada eve bir anda iddiaya göre Yunus D.'nin kız arkadaşı olan Elvan isimli genç kadın gelerek Aleyna Küçük'e saldırmaya başladı.
SİTE GÜVENLİĞİ DAYAKTAN KURTARDI
Neye uğradığını şaşıran Aleyna Küçük yanlış anlaşıldığını, erkek arkadaşına spor dersi verdiğini söylemeye çalışsa da öfkeli sevgili ünlü antrenörü darp etmeye devam etti.
Çıkan tartışmayı Yunus D., ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine site güvenliği devreye girerek ikiliyi ayırdı.
Parmağı ısırılan, yüzü ve bacağından darbe alan genç kadın karakola giderek kendisine saldıran kişiden şikâyetçi oldu.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Karakolda ifade veren Aleyna Küçük Elvan isimli şahsın erkek arkadaşının evine gelerek bir anda kendisine saldırdığını, olayı anlatmak için konuşmaya çalıştığını ancak genç kadının adeta gözünün döndüğünü ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiğini belirtti.
Olay sırasında parmağını ısıran saldırgana karşılık vermeyip sadece kendisini korumaya çalıştığını söyleyen antrenör şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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