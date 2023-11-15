Fenomen fitness antrenörü Aleyna Küçük’e kıskançlık dayağı! Parmaklarını ısırdı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karakolda ifade veren Aleyna Küçük Elvan isimli şahsın erkek arkadaşının evine gelerek bir anda kendisine saldırdığını, olayı anlatmak için konuşmaya çalıştığını ancak genç kadının adeta gözünün döndüğünü ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiğini belirtti.

Olay sırasında parmağını ısıran saldırgana karşılık vermeyip sadece kendisini korumaya çalıştığını söyleyen antrenör şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.