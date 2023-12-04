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Haberler Galeri Müge Anlı Nevrigül Alan dosyasının seyri değişti! Nazmiye hakkında flaş iddia! Görüntülerinden dolayı mı susuyor?

Müge Anlı Nevrigül Alan dosyasının seyri değişti! Nazmiye hakkında flaş iddia! Görüntülerinden dolayı mı susuyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Nevrigül Alan, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Savcılığın araştırması sonucu 2 çocuk annesinin canına kıydığı kesinleşirken bulunan yeni kayıtlarla dosyanın yeniden açılabileceği belirtildi. Nevrigül'ün çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Betül isimli kişinin söyledikleri dosyanın seyrini değiştirdi. Nevrigül'ün kaybolmadan önce Doğan ve eşi görüşeceğini ifade eden tanık, "Doğan, Nevrigül'ü istismar ediyordu." dedi. Nazmiye'nin Nevrigül ve Barış'ı kıskandığını söyleyen Betül Hanım, "Doğan'ın elinde Nevrigül'ün videoları vardı" şeklinde konuştu. Bu iddiaların ardından Nazmiye'nin de benzer görüntüleri olması nedeniyle ablasının cinayetinin ardından sessizliğe gömülmüş olabileceği akıllara geldi.

Giriş Tarihi: 04.12.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 16:43
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Müge Anlı Nevrigül Alan dosyasının seyri değişti! Nazmiye hakkında flaş iddia! Görüntülerinden dolayı mı susuyor?

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Olayın intihar olduğu ise yapılan otopsi, elde edilen delillerdeki incelemeler ve DNA testlerinden netleşti. Savcılık, Alan'ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı. Nevrigül Alan'ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı. Öte yandan otopsiye olaya bakan savcının girdiği öğrenildi.

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Müge Anlı Nevrigül Alan dosyasının seyri değişti! Nazmiye hakkında flaş iddia! Görüntülerinden dolayı mı susuyor?

Nevrigül'ün cesedi ve yakınında bulunan 2 adet cep telefonu, kol çantası, çakmak, şarj aleti, kulaklık, toka ve para ile ilaç ve alkol şişeleri olay yeri ekiplerince titizlikle incelendi. Bölgedeki köpeklerin çantayı karıştırdığı yapılan detaylı iz araştırmasında ortaya çıktı.

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Müge Anlı Nevrigül Alan dosyasının seyri değişti! Nazmiye hakkında flaş iddia! Görüntülerinden dolayı mı susuyor?

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKMIŞ

Öte yandan telefonları incelenen Alan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Revzi Alan'a psikolojisinin bozuk olduğunu, intihara meyilli mesajlar attığı ve intihar mektubu bırakıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar çerçevesinde Nevrigül Alan'ın intihar ettiği kesinleşti.

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Müge Anlı Nevrigül Alan dosyasının seyri değişti! Nazmiye hakkında flaş iddia! Görüntülerinden dolayı mı susuyor?

Yapılan olay yeri tespitinde genç kadının terliklerinin incelendiği, cesedin yanında bulunan çanta ve sapında yer alan izlerin de çantanın hayvanlar tarafından sürüklendiği tespitini güçlendirdiği kaydedildi.

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Müge Anlı Nevrigül Alan dosyasının seyri değişti! Nazmiye hakkında flaş iddia! Görüntülerinden dolayı mı susuyor?

Genç kadının yakınlarına da bunalımda olduğunu ifade ettiği, cinayet masası dedektifleriyle olay yeri inceleme şube müdürlüğü kriminal dedektiflerinin tespitlerinin intihar olayını kesinleştirdiği vurgulandı.