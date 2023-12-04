Müge Anlı Nevrigül Alan dosyasının seyri değişti! Nazmiye hakkında flaş iddia! Görüntülerinden dolayı mı susuyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Nevrigül Alan, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Savcılığın araştırması sonucu 2 çocuk annesinin canına kıydığı kesinleşirken bulunan yeni kayıtlarla dosyanın yeniden açılabileceği belirtildi. Nevrigül'ün çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Betül isimli kişinin söyledikleri dosyanın seyrini değiştirdi. Nevrigül'ün kaybolmadan önce Doğan ve eşi görüşeceğini ifade eden tanık, "Doğan, Nevrigül'ü istismar ediyordu." dedi. Nazmiye'nin Nevrigül ve Barış'ı kıskandığını söyleyen Betül Hanım, "Doğan'ın elinde Nevrigül'ün videoları vardı" şeklinde konuştu. Bu iddiaların ardından Nazmiye'nin de benzer görüntüleri olması nedeniyle ablasının cinayetinin ardından sessizliğe gömülmüş olabileceği akıllara geldi.