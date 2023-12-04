Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olurken teselli o isim oldu! Kahreden olayın ardından sevilen karakter geri döndü!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı dizisi seyircisine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Ancak, dizi dünyasının doğasında olan kadro değişiklikleri ve sürpriz ayrılıklar da gecenin dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Gönül Dağı, hem etkileyici sahneleri hem de karakterler arasındaki dinamik ilişkileriyle seyircisini büyülemeye devam ediyor.

Düğüncü Muammer'ın Vedası