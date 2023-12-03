Ünlü oyuncu Susan Sarandon’un Filistin çarkı! Yahudi lobisine boyun eğdi: Çok pişmanım özür dilerim

Sarandon, "Geçenlerde, Gazze'deki acil insani krizi vurgulamak ve ateşkes çağrısı yapmak isteyen çeşitli aktivistlerden oluşan bir grupla birlikte bir mitinge katıldım. Konuşmayı planlamamıştım ama sahneye çıkıp birkaç söz söylemem için davet edildim. Nefret suçlarındaki artışa ilişkin endişemi iletmek amacıyla, Yahudi karşıtı nefretin hedefi olan Amerikalı Yahudilerin, 'bu ülkede sık sık şiddete maruz kalan Müslümanlar gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu tattıklarını' söyledim. Bu ifade korkunç bir hataydı çünkü yakın zamana kadar Yahudilerin zulme yabancı olduğunu ima ediyordu, oysa tam tersi" dedi.