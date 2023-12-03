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Ünlü oyuncu Susan Sarandon’un Filistin çarkı! Yahudi lobisine boyun eğdi: Çok pişmanım özür dilerim

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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Ünlü oyuncu Susan Sarandon’un Filistin çarkı! Yahudi lobisine boyun eğdi: Çok pişmanım özür dilerim

İşgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına tüm dünyadan sesler yükselirken Oscar ödüllü ABD’li ünlü oyuncu Susan Sarandon, Filistin’e desteğini açıklamıştı. İşgalci İsrail’in sivil katliamlarına tepki gösteren Sarandon’un birlikte çalıştığı ajansla anlaşması feshedilmişti. "Bu dönemde Yahudi olmaktan korkan ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmaya başlayan pek çok insan var" diyen 77 yaşındaki ünlü oyuncu baskılara boyun eğdi. Sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında desteğini geri çektiğini belirterek pişman olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

Amerikalı ünlü oyuncu Susan Sarandon, işgalci İsrail karşıtı gösterilere katılmış Filistin'den yana tavır sergilemiş, İsrail'in işgal ve saldırılarına "sessiz kalması" hatta, sesini yükseltenleri yok sayarak işlerinden etmesi ise dünya gündeminde "fikir özgürlüğü" konusunda "ikiyüzlü" tavır olarak değerlendirmişti.

YAHUDİ LOBİSİNE BOYUN EĞDİ

Sarandon'un açıklamalarının ardından çalıştığı ajans tarafından kendisine ambargo uygulandı.

77 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Filistin'e desteği nedeniyle baskılara maruz kaldı. Sarandon Yahudi lobisine boyun eğerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla destekten geri çekildiğini ve pişman olduğunu belirtti.

Sarandon, "Geçenlerde, Gazze'deki acil insani krizi vurgulamak ve ateşkes çağrısı yapmak isteyen çeşitli aktivistlerden oluşan bir grupla birlikte bir mitinge katıldım. Konuşmayı planlamamıştım ama sahneye çıkıp birkaç söz söylemem için davet edildim. Nefret suçlarındaki artışa ilişkin endişemi iletmek amacıyla, Yahudi karşıtı nefretin hedefi olan Amerikalı Yahudilerin, 'bu ülkede sık sık şiddete maruz kalan Müslümanlar gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu tattıklarını' söyledim. Bu ifade korkunç bir hataydı çünkü yakın zamana kadar Yahudilerin zulme yabancı olduğunu ima ediyordu, oysa tam tersi" dedi.

"PİŞMANIM"

"Hepimizin bildiği gibi, Avrupa'da yüzyıllarca süren baskı ve soykırımdan Pittsburgh, Pennsylvania'daki Hayat Ağacı saldırılarına kadar, Yahudiler bugüne kadar devam eden ayrımcılık ve dinsel şiddete uzun süredir aşinadır" diyen ünlü oyuncu, "Bu gerçeği küçümsediğim ve bu yorumla insanları incittiğim için büyük pişmanlık duyuyorum. Her türlü bağnazlığa karşı mücadelede dayanışmayı göstermek niyetindeydim, bunu yapamadığım için üzgünüm" ifadesini kullandı.

Sarandon, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm insanlar için barışa, gerçeğe, adalete ve şefkate olan bağlılığımı sürdüreceğim. Umarım, özellikle de aynı fikirde olmadığımız kişilerle diyalog kurma isteğiyle ve sevgiyle buluşabiliriz."

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