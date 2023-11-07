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Haberler Galeri Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sarandon Filistin’deki zulme sessiz kalmadı! İşgalcilere tepki gösterdi: Filistin’de herkes özgür olana kadar kimse özgür değildi

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sarandon Filistin’deki zulme sessiz kalmadı! İşgalcilere tepki gösterdi: Filistin’de herkes özgür olana kadar kimse özgür değildi

İşgalci İsrail'in ablukaya aldığı ve yoğun bombardımana tuttuğu Gazze'deki insan kıyımının üzerinden 1 ay geçti. Hedef ve insan gözetmeyen katil İsrail, dünyanın gözü önünde 21. yüzyılın soykırımını yaparken ABD ve Batılı ülkeler uzaktan izlemeye ve işgalcilerin sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından on binlerce insan bu katliama ses olmak için ellerinde Filistin bayraklarıyla meydanlara akın ediyor. Gönüllü vatandaşların yanı sıra oyuncusundan şarkıcısına, modelinden politikacına birçok isim işgalci İsrail'e karşı tepki paylaşımları yapıyor. Fransız ve Müslüman futbolcu Karim Benzema ve Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid'in de bulunduğu ünlüler listesine Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon da eklendi. Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım." ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 02:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 02:34
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Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sarandon Filistin’deki zulme sessiz kalmadı! İşgalcilere tepki gösterdi: Filistin’de herkes özgür olana kadar kimse özgür değildi

Katil İsrail ordusu, 31 gündür Gazze Şeridi'ne 3 koldan saldırarak kadın, çocuk demeden yüzlerce masum sivili katletti.

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Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sarandon Filistin’deki zulme sessiz kalmadı! İşgalcilere tepki gösterdi: Filistin’de herkes özgür olana kadar kimse özgür değildi

Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesilirken, İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara saldırısının sinyalini vermişti. Bu insanlık dramına sessiz kalamayan aralarında Gigi Hadid ve Karim Benzema'nın da bulunduğu yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları yağmıştı. Bir destek ise Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon'dan geldi.

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Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sarandon Filistin’deki zulme sessiz kalmadı! İşgalcilere tepki gösterdi: Filistin’de herkes özgür olana kadar kimse özgür değildi

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım." ifadesini kullandı.

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Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sarandon Filistin’deki zulme sessiz kalmadı! İşgalcilere tepki gösterdi: Filistin’de herkes özgür olana kadar kimse özgür değildi

Sarandon, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e desteğini duyurdu.

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Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sarandon Filistin’deki zulme sessiz kalmadı! İşgalcilere tepki gösterdi: Filistin’de herkes özgür olana kadar kimse özgür değildi

ABD'nin New York kentinde, 5 Kasım'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinden bir fotoğrafını paylaşan Oscar ödüllü oyuncu, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir." değerlendirmesinde bulundu.