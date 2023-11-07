Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sarandon Filistin’deki zulme sessiz kalmadı! İşgalcilere tepki gösterdi: Filistin’de herkes özgür olana kadar kimse özgür değildi

İşgalci İsrail'in ablukaya aldığı ve yoğun bombardımana tuttuğu Gazze'deki insan kıyımının üzerinden 1 ay geçti. Hedef ve insan gözetmeyen katil İsrail, dünyanın gözü önünde 21. yüzyılın soykırımını yaparken ABD ve Batılı ülkeler uzaktan izlemeye ve işgalcilerin sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından on binlerce insan bu katliama ses olmak için ellerinde Filistin bayraklarıyla meydanlara akın ediyor. Gönüllü vatandaşların yanı sıra oyuncusundan şarkıcısına, modelinden politikacına birçok isim işgalci İsrail'e karşı tepki paylaşımları yapıyor. Fransız ve Müslüman futbolcu Karim Benzema ve Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid'in de bulunduğu ünlüler listesine Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon da eklendi. Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım." ifadesini kullandı. İşte detaylar...