Reynmen Altın Kelebek ödülünü çöpe attı! İrem Derici sessiz kalamadı
Dün akşam gerçekleşen Altın Kelebek töreninde ödül alamayan Reynmen, 2020 yılında aldığı ödüllerini çöpe attı. O anlar sosyal medyada gündem olurken İrem Derici’den olay yorum geldi.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödülünü Edis alırken 2020 yılında en iyi şarkı ödülünü alan ve bu sene ödüle layık görülmeyen Reynmen ilginç bir tavır gösterdi.
Son dönemde gözlerden uzak olan Reynmen eski ödülünü çöpe atarak protesto etti.
Şarkıcı, Instagram hesabından 2020 yılında Altın Kelebek'te aldığı ödül de dahil birkaç ödülünü çöpe attığı anı paylaşarak kahkaha emojisi ekledi.
Reynmen'in tavrına, "Her yıl kendisine mi verilmesini bekliyordu?", "Bu ne alaka şimdi?", "Ödülü alırken sorun yoktu"," Gereksiz bir hareket", "Saygısızlık" tepkileri geldi.
İREM DERİCİ KENDİNİ TUTAMADI
O anlar sosyal medyada gündem olurken gecede sahneye çıkarak şov yapan İrem Derici de dayanamadı ve sosyal medyada paylaşımların altına "Ay g.tüm" yazdı.
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