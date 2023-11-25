Ünlü oyuncu Didem İnselel aylar sonra evine döndü: 'Temizlik yapmayı özlemişim'
Dizi çekimleri nedeniyle uzun süredir İstanbul’da olmayan Didem İnselel, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. 5 ay sonra evine döndüğünü söyleyen oyuncu, "Yemek yapmayı, temizlik yapmayı özlemişim" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Didem İnselel, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Ünlü isim, ayaküstü gazetecilerle konuşmayı da ihmal etmedi.
Bir mağazada tasarımlarını kendisinin yaptığı takı standını ziyaret eden oyuncu, "İki yıldır uğraş veriyorum ama bu yıl biraz daha ciddiye almaya karar verdim. Küçükken anneannem yazlıkta limonata yapardı. Ben de onu mahalleliye satardım. Küçükken de ticaret yapmaya hevesliydim. Birinin üstünde benim tasarımım olan takı yada kolyeyi görünce 'Fotoğraf çekilebilir miyiz?' diyorum. Güzel bir duygu" dedi.
"HER OYUNCUNUN ALTERNATİF BİR İŞİ OLMASI LAZIM"
Her oyuncunun alternatif bir işinin olması gerektiğini söyleyen İnselel, "Oyuncuların onları yormayacak ve zihnini dinlendirebilecek yedek bir işi olması lazım" diye konuştu.
"İNSAN EVİNİ ÖZLÜYOR"
Bir süredir İstanbul'da olamadığını belirten 47 yaşındaki Didem İnselel, şu ifadeleri kullandı:
Dönence dizisinin çekimleri için Foça'daydım yaklaşık beş aydır. Gayet keyif aldığım güzel bir iş oldu benim için. Her ne kadar en güzel otellerde de kalsak insan evini özlüyor. Yemek yapmayı, temizlik yapmayı özlemişim.
Safranbolu'da festival filmi olacak bir projede yer aldığını söyleyen oyuncu, "Detay vermek istemiyorum, netleştiğinde mutlaka paylaşırım sizinle ama çok güzeldi Safranbolu. Ben gittiğim yerler de mutlaka dostluklar kurarım. Hâlâ bana oradan lokum yolluyorlar. 'Yeter artık! Yollamayın. Diyet yapamıyorum sizin yüzünüzden' diye takılıyorum onlara" dedi.
"HER YAŞIN GÜZELLİĞİ VAR"
Ünlü isim, muhabirlerin "Yıllara meydan okuyan güzelliğinizi neye borçlusunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
Çok teşekkür ederim. Az önce lavaboda bir hanımefendi '20 yaşındaki kızımdan daha genç gösteriyorsun' dedi. Bir formulü yok, genetik diyelim, dikkat ediyorum biraz ama kendini krem yada bakım ürünleriyle bozmuş delilerden değilim. 47 yaşındayım, her yaşın güzelliği var.
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