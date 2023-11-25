Ünlü oyuncu Didem İnselel aylar sonra evine döndü: ’Temizlik yapmayı özlemişim’

"İNSAN EVİNİ ÖZLÜYOR"

Bir süredir İstanbul'da olamadığını belirten 47 yaşındaki Didem İnselel, şu ifadeleri kullandı:

Dönence dizisinin çekimleri için Foça'daydım yaklaşık beş aydır. Gayet keyif aldığım güzel bir iş oldu benim için. Her ne kadar en güzel otellerde de kalsak insan evini özlüyor. Yemek yapmayı, temizlik yapmayı özlemişim.

Safranbolu'da festival filmi olacak bir projede yer aldığını söyleyen oyuncu, "Detay vermek istemiyorum, netleştiğinde mutlaka paylaşırım sizinle ama çok güzeldi Safranbolu. Ben gittiğim yerler de mutlaka dostluklar kurarım. Hâlâ bana oradan lokum yolluyorlar. 'Yeter artık! Yollamayın. Diyet yapamıyorum sizin yüzünüzden' diye takılıyorum onlara" dedi.