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13 milyon dolarlık dolandırıcılık sonrası Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan’dan ilk açıklama

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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13 milyon dolarlık dolandırıcılık sonrası Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan’dan ilk açıklama

Yüksek kar getirili fon vaadiyle futbol dünyasını dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan’ın mağdurlarından biri de Arda Turan oldu. 13 milyon 900 bin doları Seçil Erzan’a elden verdiğini açıklayan Turan, tüm birikimini kaybettiğini belirtti. Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Futbol dünyasına bomba gibi düşen dolandırıcılık olayının en çok konuşulan ismi Arda Turan'dı.

Bankacı Seçil Erzan'a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Turan'ın ifadesi olay yarattı.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan'a konuyla ilgili sorular yöneltildi.

KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ

Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, "Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?" dedi. Turan, "Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum" diyerek uzaklaştı.

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık iddiası! FUTBOL DÜNYASINI SARSAN DOLANDIRICILIK İDDİASI!
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