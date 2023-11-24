13 milyon dolarlık dolandırıcılık sonrası Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan’dan ilk açıklama

KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ

Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, "Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?" dedi. Turan, "Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum" diyerek uzaklaştı.