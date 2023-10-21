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Futbolda dolandırıcılık soruşturması! Denizbank yöneticileri ile ilgili yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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Futbolda dolandırıcılık soruşturması! Denizbank yöneticileri ile ilgili yeni gelişme

"Özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, 'bankacılık zimmeti' yönünden takipsizlik kararı verdi. Seçil Erzan'ın "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu" kapsamında ve alıkonulduğu iddiasına yönelik soruşturmalar ise devam ediyor.

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