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Fenomen Banu Parlak serbest kaldı adliyeden koşarak kaçtı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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Fenomen Banu Parlak serbest kaldı adliyeden koşarak kaçtı

Sosyal medyada silahlı paylaşımı sonrası gözaltına alınan fenomen Banu Parlak, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliyeden çıkan Parlak, gazetecilerden koşarak kaçtı.

İstanbul'da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Büyükçekmece adliyesine getirilen Banu Parlak, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı.



Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, işlemlerin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece adliyesine sevk edildi.

Parlak, buradaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı. Arabasına binen Fenomen Parlak, adliyeden ayrıldı.

Banu Parlak yeniden gözaltında! BANU PARLAK YENİDEN GÖZALTINDA!

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