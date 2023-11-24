Reşit Bozdağ tutuklandı mı, neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? Fenomen Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a tatil için İstanbul Havalimanı'na gitmek üzereyken polis tarafından gözaltına alındı. Polis, yaptığı kontroller sonucunda Bozdağ'ın PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan arandığını tespit etti. Kamuoyu, bu beklenmedik gelişme sonrasında Reşit Bozdağ'ın kimliği, suçu ve gözaltındaki nedenleri öğrenmeye yönelik detayları merakla araştırmaya başladı. Peki Fenomen Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

NEDEN TUTUKLANDI?