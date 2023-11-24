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Reşit Bozdağ tutuklandı mı, neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? Fenomen Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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Reşit Bozdağ tutuklandı mı, neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? Fenomen Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kısmetse Olur programıyla tanınan Melis Buse Betkayan'ın TikTok fenomeni sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alınmıştı. Son gelişmelere göre sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ hakkında tutuklama kararı alındı. Peki Reşit Bozdağ neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı?

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a tatil için İstanbul Havalimanı'na gitmek üzereyken polis tarafından gözaltına alındı. Polis, yaptığı kontroller sonucunda Bozdağ'ın PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan arandığını tespit etti. Kamuoyu, bu beklenmedik gelişme sonrasında Reşit Bozdağ'ın kimliği, suçu ve gözaltındaki nedenleri öğrenmeye yönelik detayları merakla araştırmaya başladı. Peki Fenomen Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

NEDEN TUTUKLANDI?

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğunu belirledi.

Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandı.

REŞİT BOZDAĞ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Reşit Bozdağ, paylaştığı balya balya paralarla dikkat çekmiş ve bu şekilde gündemde yer almıştı. Ancak hakkında detaylı bilgi bulunmayan Bozdağ, aynı zamanda Kısmetse Olur adlı evlendirme programına katılan Melis Buse Betkayan ile olan ilişkisiyle de biliniyordu.

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR?

Melis Buse Betkayan, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Melis Buse Betkayan İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

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