Serdar Ortaç'tan evlilik itirafı! "Ben başaramam"
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Sosyal medyanın kendisi için bir terapi olduğunu söyleyen Ortaç'tan evlilik itirafı geldi.
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, önceki gece Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.
Sorulara yanıt veren Serdar Ortaç, sosyal medya yayınları hakkında konuştu. Ortaç, "Çok sıkılıyorum evde bazen. Yayın açıyorum. Milletle dertleşip rahatlıyorum. Psikiyatri gibi düşün. Onlar doktor ben hastaymışım gibi.
Dert anlatıp dert dinliyorum. Fikir vermek de hoşuma gidiyor insanlara. Benim yaptığım hataları yapmasınlar diye uyarıyorum" dedi. Son olarak Seçil Gür ile aşk yaşayan ve ardından ayrılık kararı alan Serdar Ortaç şöyle devam etti: Benim için en önemlisi sağlık. Ben kadın düşünmüyorum ki. Evlilik çok güzel bir şey ama ben başaramam...
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