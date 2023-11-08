Serdar Ortaç'tan evlilik itirafı! "Ben başaramam"

Dert anlatıp dert dinliyorum. Fikir vermek de hoşuma gidiyor insanlara. Benim yaptığım hataları yapmasınlar diye uyarıyorum" dedi. Son olarak Seçil Gür ile aşk yaşayan ve ardından ayrılık kararı alan Serdar Ortaç şöyle devam etti: Benim için en önemlisi sağlık. Ben kadın düşünmüyorum ki. Evlilik çok güzel bir şey ama ben başaramam...

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