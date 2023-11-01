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İstanbul'da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?

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Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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İstanbul’da büyük operasyon: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Kanıtlar nerede?

Lüks yaşantısıyla bir süredir dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündemi çalkalamıştı. Her fırsatta zenginliğini gözler önünde yaşayan, 'Enerji' adlı şarkısıyla kendisini kıskandığını iddia ettiği kişilere gönderme yapan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçmişti. Son olarak İstanbul'da Polat çiftine düzenlenen operasyon kapsamında ünlü çift gözaltına alındı. Çiftin ifadesinin ardından ardından basın mensuplarının "Kanıtları yok mu ettiniz?" sorusuna Dilan Polat'ın verdiği yanıt şaşırttı. işte detaylar...

Ailesiyle birlikte yaşadığı gösterişli hayatını sık sık gözler önüne seren Dilan Polat, altın ve dolar şovlarının yanı sıra lüks araçları ve bindiği helikopterlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kısa süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum", "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin TL harcıyorum" ifadelerini kullanan ve mal varlığını gözler önüne sermekten çekinmeyen Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.

GÖZALTI KARARI

Bir süredir kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat'ın, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için emniyette götürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

KANITLARIN YOK EDİLDİĞİ İDDİASI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi. Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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