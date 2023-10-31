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'Stilistim' demişti! Keremcem yeni sevgilisiyle fena yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.10.2023
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’Stilistim’ demişti! Keremcem yeni sevgilisiyle fena yakalandı

Geçen hafta sarışın bir kadınla görüntülenen Keremcem, “Kendisi stilistim olur” demişti. Aynı hanımefendi ile ele ele görüntülenen şarkıcı bu kez yakayı ele verdi.

Keremcem, aşk hayatında hareketli bir döneme girdi. Yakışıklı şarkıcı geçtiğimiz hafta sarışın bir kadınla objektiflere yansımıştı. Keremcem, flaşların patlamasıyla yanındaki arkadaşının yanından uzaklaşmıştı.

Ünlü şarkıcı, yanındaki hanımefendi için, "Kendisi benim stilistim olur" demişti.

Keremcem aynı kadınla bu kez Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında boy gösterdi. El ele tutuşan ikilinin aşkı da ortaya çıkmış oldu. Yakışıklı şarkıcı, "100. Yılımız kutlu olsun. İlişkimiz çok güzel gidiyor" dedi.

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