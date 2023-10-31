’Stilistim’ demişti! Keremcem yeni sevgilisiyle fena yakalandı

Keremcem aynı kadınla bu kez Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında boy gösterdi. El ele tutuşan ikilinin aşkı da ortaya çıkmış oldu. Yakışıklı şarkıcı, "100. Yılımız kutlu olsun. İlişkimiz çok güzel gidiyor" dedi.

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