'Stilistim' demişti! Keremcem yeni sevgilisiyle fena yakalandı
Geçen hafta sarışın bir kadınla görüntülenen Keremcem, “Kendisi stilistim olur” demişti. Aynı hanımefendi ile ele ele görüntülenen şarkıcı bu kez yakayı ele verdi.
Keremcem, aşk hayatında hareketli bir döneme girdi. Yakışıklı şarkıcı geçtiğimiz hafta sarışın bir kadınla objektiflere yansımıştı. Keremcem, flaşların patlamasıyla yanındaki arkadaşının yanından uzaklaşmıştı.
Ünlü şarkıcı, yanındaki hanımefendi için, "Kendisi benim stilistim olur" demişti.
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