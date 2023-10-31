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Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kayınpederinin evinde kazı yapıldı

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Polat şirketlerinde yapılacak arama öncesi bir ihbar alan savcılık, Dilan Polat'ın kayınpederinin evi için de harekete geçti. Şirket evraklarının bu evde saklandığı iddiası üzerine villanın bahçesini kazılarak toprak altında evrak aradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:18
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Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kayınpederinin evinde kazı yapıldı

Dilan Polat soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dilan Polat'ın şirketlerine baskın yapıldığı anda savcılığı da çok önemli bir ihbar ulaştı. O ihbarda Polat ailesinin şirketlerdeki bazı evrakları apar topar kaçırdığı iddia edildi.

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Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kayınpederinin evinde kazı yapıldı

İhbarcı adres de gösterdi. Evrakların Dilan Polat'ın kayınpederinin evine götürüldüğünü söyledi.

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Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kayınpederinin evinde kazı yapıldı

VİLLA BAHÇESİNDE KAZI YAPILDI

Savcı talimatı sonrası polis ekipleri soluğu Dilan Polat'ın kayınpederinin yaşadığı villada aldı.

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Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kayınpederinin evinde kazı yapıldı

Sancaktepe'de bir sitenin içerisinde yer alan villada arama çalışması başlatıldı.

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Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kayınpederinin evinde kazı yapıldı

Polisler önce evin içinde bir arama yaptı ama herhangi bir delile rastlanmadı. Ekipler bu seferde savcının izni ile kaçırıldığı iddia edilen evrakları bulmak için villanın bahçesinde kazı çalışmasına başladı.