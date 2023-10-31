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Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kayınpederinin evinde kazı yapıldı
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Polat şirketlerinde yapılacak arama öncesi bir ihbar alan savcılık, Dilan Polat'ın kayınpederinin evi için de harekete geçti. Şirket evraklarının bu evde saklandığı iddiası üzerine villanın bahçesini kazılarak toprak altında evrak aradı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:08Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:18