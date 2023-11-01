Artık saklanmak yok! Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşklarını resmen ilan etti







Geçtiğimiz haftalarda "Torreira ile aşk var mı?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek ilk sinyalleri veren Özkan'a, yıldız futbolcu da jest yapmıştı. Özkan'ın setine çiçek yollayan futbolcu, "Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın" notunu düşmüştü.