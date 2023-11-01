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Artık saklanmak yok! Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşklarını resmen ilan etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.11.2023
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Artık saklanmak yok! Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşklarını resmen ilan etti

Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı resmileşti. Torreira, sevgilisinin onu öptüğü fotoğrafları yayınlarken güzel oyuncudan da karşı hamle geldi. Çift peş peşe yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini resmen ilan etti

Futbol sahalarındaki hızı kadar magazin gündeminde de bir hayli hareketli olan Galatasaraylı Lucas Torreira'nın adı bir süredir güzel oyuncu Devrim Özkan'la anılıyordu. İlk olarak geçtiğimiz yaz Miami'de tatil yaparken yakalanan çift, Türkiye'ye dönünce sessiz kalmıştı.




Geçtiğimiz haftalarda "Torreira ile aşk var mı?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek ilk sinyalleri veren Özkan'a, yıldız futbolcu da jest yapmıştı. Özkan'ın setine çiçek yollayan futbolcu, "Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın" notunu düşmüştü.

SENİ SEVİYORUM
Ve yıldız futbolcudan beklenen hamle geldi. Bir süredir birlikte oldukları bilinen Torreira ve Özkan çiftinin beraberliği resmileşti. Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı siyah-beyaz paylaşımla güzel oyuncuya, "Seni seviyorum'' mesajı gönderdi. Özkan'ın kendisini öptüğü anları yayınlayan ünlü futbolcu, böylelikle her şeyi gözler önüne sermiş oldu.

Lucas Torreira'nın bu sözlerinden kısa süre sonra ise ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından bu görseli paylaştı.

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