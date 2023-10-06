Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gün sonunda verilen puanlar toplanıyor ve birinci ortaya çıkıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu soruları gündemdeki yerini aldı. İşte konu hakkında detaylar...