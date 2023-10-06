Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 75 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışmasında birbirinden farklı tarifler her gün bir yarışmacının davet masasında yerini alıyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gün sonunda verilen puanlar toplanıyor ve birinci ortaya çıkıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu soruları gündemdeki yerini aldı. İşte konu hakkında detaylar...
YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 6 EKİM 2023
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 29 Eylül 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.
Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oldu.
İŞTE ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAZANANI...
6 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU
1. Gün yarışmacısı Merve Hanım:
2. Gün yarışmacısı Hassan Bey:
3. Gün yarışmacısı Mediha Hanım:
4. Gün yarışmacısı Pınar Hanım:
5. Gün yarışmacısı Turhan Bey:
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- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...
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