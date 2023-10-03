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Son dakika: Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 15 dakikada boşandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Son dakika: Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 15 dakikada boşandı

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Alçı ve Kütahyalı mahkeme çıkışında yaptığı açıklamayla düşüncelerini ifade ettiler. İşte son dakika magazin haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası, bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görüldü. Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi.

İKİLİ POZ VERDİ

Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

"HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"

Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.

"DOSTÇA BİTİRDİK"

Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna, "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel dostça, herşey iyi" şeklinde cevap verdi.

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