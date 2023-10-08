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Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde var olan bir spordur?

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Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Hangisi 1896’dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde var olan bir spordur?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde var olan bir spordur?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde var olan bir spordur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde var olan bir spordur?"" sorusunun cevabı...

SORU:Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde var olan bir spordur?

A:Halter

B:Eskrim

C:Teniz

D:Okçuluk

CEVAP:B

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