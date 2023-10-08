"Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde var olan bir spordur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisi 1896'dan günümüze dek düzenlenen yaz olimpiyatlarının tümünde var olan bir spordur?"" sorusunun cevabı...