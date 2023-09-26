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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin boşanma davasına yayın yasağı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin boşanma davasına yayın yasağı

3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Mısırlı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi’nin mutluluğu 4 ay sürdü. Mahkemeye başvuran çift anlaşmalı olarak boşanmak istese de kanunların izin vermemesi üzerine çekişmeli boşanma davası açarak yayın yasağı talep etti. Mahkeme tarafların talebi üzerine yayın yasağını verdi.

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece görkemli bir düğünle 4 ay önce evlenmişti. Kısa süre sonra Şeyma Subaşı'nın Mısırlı eşinden boşanacağı söylentileri ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evliliklerinin çatırdamasının ardından boşanma kararı aldı.

Anlaşmalı boşanmak isteyen çift, henüz 4 aylık evli olmaları nedeniyle yasalarda belirlenen "eşlerin resmi nikah tarihlerinden itibaren 1 yılın dolması gerekmektedir" hükmü engeliyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Şeyma Subaşı avukatı Altın Mimir, Mohammed Alsaloussi de avukatı Emek Emre aracılığıyla geçtiğimiz Cuma günü Beykoz Aile Mahkemesinde boşanma ve mal paylaşımı davası açtı. Mohammed Alsaloussi, davacı olarak yer aldı.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Mahkeme davanın tensip zaptında tarafların istediği yayın yasağı kararını da kabul etti.

Kararda, "Yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında ve internet ortamında, radyo, gazete vesair haber kuruluşlarında haber, röportaj ve benzeri şekilde tarafların şöhret ve haysiyetini, iş hayatını etkileyebileceğinden boşanma davası ile ilgili her türlü haberin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına; Talep halinde, talep edilen yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, masrafı davalı gider avansından kullanılarak karar örneğinin ilgili yazılı ve görsel medya ile internet kuruluşlarına tebliğine" dendi.

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