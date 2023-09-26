26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı! Boşanma davası açan Şeyma Subaşı’na Acun Ilıcalı sahip çıktı

Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı! Boşanma davası açan Şeyma Subaşı’na Acun Ilıcalı sahip çıktı

3 gün 3 gece düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Meedo'nun mutluluğu 4 ay sürdü. İstanbul'a dönen Subaşı'nın şiddet nedeniyle boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Resmi işlemleri başlatan fenomen isme zor günlerinde en büyük destek eski eşi Acun Ilıcalı'dan geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 08:53
  • 1
  • 15
Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı! Boşanma davası açan Şeyma Subaşı’na Acun Ilıcalı sahip çıktı

Şeyma Subaşı geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mohammed Alsaloussi'den boşanma kararı aldı. İstanbul'a dönen ve resmi işlemleri başlatan fenomen ismin, şiddet nedeniyle ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Zor günlerinde en büyük destek eski eşi Acun Ilıcalı'dan geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt detayları kaleme aldı. İşte o yazı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı! Boşanma davası açan Şeyma Subaşı’na Acun Ilıcalı sahip çıktı

'Olayların kadını' Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) resmen boşanmak için süreci başlattıklarını yazmıştım dün.

  • 3
  • 15
Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı! Boşanma davası açan Şeyma Subaşı’na Acun Ilıcalı sahip çıktı

Ancak çalkantılı aşklarında bir kez evliliğin eşiğinden dönen, birkaç kez ayrılıp barışan, hatta evliliklerinin ayına 'boşanma' lafını telaffuz eden çiftin sağı solu belli olmaz diye de eklemiştim! Ancak bu seferki kesin gibi.

  • 4
  • 15
Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı! Boşanma davası açan Şeyma Subaşı’na Acun Ilıcalı sahip çıktı

Çünkü Şeyma'nın yakınlarından öğrendim ki, ortada 'şiddet' varmış!

  • 5
  • 15
Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı! Boşanma davası açan Şeyma Subaşı’na Acun Ilıcalı sahip çıktı

Meedo, Şeyma'ya psikolojik şiddet uyguluyormuş; yüzüne tükürmekten tutun da ağza alınmayacak sıfatlar takmaya kadar yapmadığını bırakmıyormuş. Şeyma da haklı olarak boşanmak için işlemlere başlamış.