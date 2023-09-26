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Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı! Boşanma davası açan Şeyma Subaşı’na Acun Ilıcalı sahip çıktı
3 gün 3 gece düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Meedo'nun mutluluğu 4 ay sürdü. İstanbul'a dönen Subaşı'nın şiddet nedeniyle boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Resmi işlemleri başlatan fenomen isme zor günlerinde en büyük destek eski eşi Acun Ilıcalı'dan geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.09.2023 08:49Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 08:53