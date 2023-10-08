"TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?