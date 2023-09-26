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Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?

"Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte sevilen dizi hakkında son gelişmeler...

"Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadrosunda; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin yayın tarihi merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman geçen yıl 5 Ekim'de yeni sezona merhaba demişti. Bu sezon ise yayın hayatına ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Henüz yapımdan yeni bölümün ne zaman olacağına dair bir açıklama gelmedi. Açıklanması halinde haberimizde yer vereceğiz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir.

Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister.

Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır. Bu oyun ne olacaktır? Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir.

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