"Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadrosunda; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin yayın tarihi merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...