"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. İşte konu hakkında detaylar...