Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isimler merak ediliyor. Haftanın en fazla puan alan isimi büyük ödülün sahibi olacak. İşte konu hakkında detaylar...
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. İşte konu hakkında detaylar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim ekrana gelecek olan yeni bölüm ardından belli olacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
1. gün yarışmacısı Faika Can
2. gün yarışmacısı Zerrin Ubay
3. gün yarışmacısı İsmail Uncu
4. gün yarışmacısı Eren Bursa
5. gün yarışmacısı Büşra Özdemir
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- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
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