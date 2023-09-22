MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara’ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Yarışmadan ayrılacak mı?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul'da doğup büyüyen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır. Yarışmaya da İstanbul'dan katılan genç yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başlamıştır ve o günden bu yana da tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürmektedir. Masterchef Türkiye yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dİlara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.