MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Yarışmadan ayrılacak mı?
"MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef All Star yarışmacılarından biri olan Dilara gündemde merakla araştırılan isimler arasında yer alıyor. Başarılı yemekleri kadar tavırları ile de dikkat çeken Dilara dün akşamki dokunulmazlık oyununda bir kaza yaşadı. İşte konu hakkında detaylar...
"MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın başarılı yarışmacılarından Dilara, dün akşam siyah önlükle yarıştı. Haftanın son dokunulmazlık oyunununda yemek yaparken ayağı kayıp düşen Dilara ile ilgili aramalar hız kazandı. İşte konu hakkında detaylar...
MASTERCHEF DİLARA'YA NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?
MasterChef Dilara, yemek hazırlama esnasında ayağı kayarak yere düştü. Elinde tencere ile düşen Dilara'nın yemeği üzerine döküldü. Şoke olan diğer yarışmacılar arkadaşları ile şefler Dilara'nın yanına koştu.
Kendisine yapılan yardımları da kabul etmeyen Dilara hemen ayağa kalktı ve bir şeyi olmadığını söyledi.
MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İstanbul'da doğup büyüyen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır. Yarışmaya da İstanbul'dan katılan genç yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başlamıştır ve o günden bu yana da tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürmektedir. Masterchef Türkiye yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dİlara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.
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- MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Yarışmadan ayrılacak mı?
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