Sosyete bu skandalla sarsılmıştı! Sene Kardıçalı’ya konulan yanlış teşhise 900 bin TL ceza

EĞİTİM KURUMA BAĞIŞLADILAR

Kardıçalı Ailesi, Sena'nın sağlığını ve psikolojisini bozan bu 'büyük hata' için laboranta 'taksirli adam yaralamaktan' dava açmıştı. Benim gibi herkes, laboratuvarın ve laborantın en ağır cezayı almasını temenni etmişti ama olmadı...

Ailenin avukatı, olayda kasıt olmadığı için büyük bir ceza almalarının mümkün olmadığını ve davanın yıllarca sürebileceğini söyleyip anlaşmalarını tavsiye etmiş. Onlar da öyle yapmış ve 900 bin lira tazminatla anlaşmışlar.