Sosyete bu skandalla sarsılmıştı! Sene Kardıçalı’ya konulan yanlış teşhise 900 bin TL ceza
İzmir'in köklü ailelerinden İbrahim-Şebnem Kardıçalı'nın 26 yaşındaki kızı Sena Kardıçalı'nın tahlillerinde yanlış teşhis skandalı yaşandı. Ünlü laboratuvar, tahlile gelen kitleleri karıştırıp Sena'ya kanser teşhisi koydu. Büyük bir şok yaşayan ve hemen kemoterapi görmeye başlayan genç kız ikinci bir şok yaşadı. Soluğu mahkemede alan aile 3 milyon liralık dava açarken özel laboratuvar 900 bin lira ile cezadan kurtuldu. İşte detaylar…
İbrahim ve Şebnem Kardıçalı çiftinin kızları Sena Kardıçalı'nın laboratuvar sonuçları karışması üzerine genç kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Teşhis sonrası hemen tedaviye başlayan genç kız, yanlış teşhis konulduğunu öğrenince ikinci bir şok yaşadı. Soluğu mahkemede alan aile, laboratuvara 2 milyon liralık dava açtı. Sabah yazarı Bülent Cankurt, yaşanan son gelişmeleri köşesinde anlattı. İşte o yazı...
İzmir'in köklü ailelerinden İbrahim- Şebnem Kardıçalı'nın 26 yaşındaki kızı Sena Kardıçalı'nın ancak filmlerde olabilecek acı bir olay yaşadığını yazmıştım geçen ay. İzmir'in ünlü bir laboratuvarı, tahlile gelen kitleleri karıştırıp yanlışlıkla Sena'ya kanser teşhisi koymuştu. Sena'nın kemoterapi tedavisine başlamasının ardından raporların karıştığı ortaya çıkmıştı.
EĞİTİM KURUMA BAĞIŞLADILAR
Kardıçalı Ailesi, Sena'nın sağlığını ve psikolojisini bozan bu 'büyük hata' için laboranta 'taksirli adam yaralamaktan' dava açmıştı. Benim gibi herkes, laboratuvarın ve laborantın en ağır cezayı almasını temenni etmişti ama olmadı...
Ailenin avukatı, olayda kasıt olmadığı için büyük bir ceza almalarının mümkün olmadığını ve davanın yıllarca sürebileceğini söyleyip anlaşmalarını tavsiye etmiş. Onlar da öyle yapmış ve 900 bin lira tazminatla anlaşmışlar.
Açıkçası çok şaşırdım ve ailenin paraya ihtiyacı yok niye böyle bir şey yaptılar diye düşündüm. Ama sonra Kardıçalı Ailesi'nin laboratuvardan aldığı 900 bin lirayı bir eğitim kurumuna bağışladığını öğrendim. Aile, yıllarca davayla uğraşmaktansa 900 bin lirayı alıp yardıma muhtaç öğrencileri mutlu etmeyi tercih etmiş. Laboratuvar 900 bin lirayla kurtulsa da umarım derslerini almışlardır ve bir daha böyle hatalar yapmazlar.
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