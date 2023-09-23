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Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim 97. bölüm kesintisiz, tamamını full HD, ATV canlı yayın ekranı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2023
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Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim 97. bölüm kesintisiz, tamamını full HD, ATV canlı yayın ekranı...

ATV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Kardeşlerim" dizisi, dramatik hikayesi ve etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor. Son bölümde yaşanan dramatik olaylar ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler, izleyenleri ekrana kilitlemişti. 97. bölüm ise merakla bekleniyor. İşte Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı...

ATV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Kardeşlerim" dizisi, dramatik hikayesi ve etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor. Son bölümde yaşanan dramatik olaylar ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler, izleyenleri ekrana kilitlemişti. 97. bölüm ise merakla bekleniyor. İşte Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı...

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kardeşlerim dizisi saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. 4 sezondur devam eden Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor.

KARDEŞLERİM CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

97. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır. Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar. Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular.

Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir. Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

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