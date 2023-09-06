"Survivor 2024 All Star ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'ın ne zaman başlayacağı ve kadrosu merak ediliyor. İşte, Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı...