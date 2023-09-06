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Survivor 2024 All Star ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları açıklandı mı, belli oldu mu?

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Giriş Tarihi: 06.09.2023
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Survivor 2024 All Star ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları açıklandı mı, belli oldu mu?

"Survivor 2024 All Star ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'ın ne zaman başlayacağı ve kadrosu merak ediliyor. İşte, Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı...

"Survivor 2024 All Star ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'ın ne zaman başlayacağı ve kadrosu merak ediliyor. İşte, Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı...

SURVİVOR 2024'ÜN İLK YARIŞMACISI AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında ekranda olacak All Star'ın ilk yarışmacısının Nihat Altunkaya olduğunu duyurdu.

Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarışmanın 2024 sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmasa da Survivor genel olarak ocak sonunda ya da şubat ayı içerisinde yayınlanmaya başlıyor.

Bu nedenle gözler önümüzdeki günlerde yarışmanın başlangıç tarihi açıklamasında olacak. Yarışmacıların netleşmesinin ardından tarih resmi olarak duyurulacak.

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