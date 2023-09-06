Diziler ne zaman başlayacak 2023? Dizilerin yeni sezon tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını, Kardeşlerim, Gönül Dağı...
"Diziler ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı geldiğinde, televizyon dünyası hareketleniyor ve yeni dizilerle sezon finali yapacak diziler geri dönüyor. Dizi tutkunları için bu ay oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Diziler ne zaman başlayacak 2023? Dizilerin yeni sezon tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı, televizyon dünyası için heyecan verici bir dönemin başlangıcı oluyor. Hem sezon finali yapan dizilerin geri dönüşünü bekleyenler, hem de yeni ve heyecan verici dizileri merakla bekleyenler için bir araya gelme vakti geldi. Peki, Diziler ne zaman başlayacak 2023? Dizilerin yeni sezon tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını, Kardeşlerim, Gönül Dağı...
Safir - 4 Eylül Pazartesi
atv'nin yeni sezon için en iddialı yapımlarından olan Safir'in başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını konu alan dizide entrika düzeyi epey yükselecek gibi.
Dilek Taşı - 7 Eylül Perşembe
Kanal D'nin yeni dönem dizisi Dilek Taşı, ekran yolculuğuna Perşembe günü başlayacak. Dilek Taşı'nda idam cezasıyla karşı karşıya kalan Mustafa ve Figen adlı genç kızı izleyeceğiz.
Aldatmak - 7 Eylül Perşembe
Geçtiğimiz sezon atv'de yayınlanan Aldatmak, yeni sezonuyla 7 Eylül Perşembe günü geri dönüyor.
Ateş Kuşları - 8 Eylül Cuma
Ateş Kuşları, sezona iki diziden daha önce başlayacak. Ateş Kuşları 8 Eylül günü sezona merhaba diyecek.
Gönül Dağı - 9 Eylül Cumartesi
TRT 1'in en sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 4. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Gönül Dağı'nın yeni sezon tarihi 9 Eylül!
Kardeşlerim - 9 Eylül Cumartesi
atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, 3. sezonuyla 9 Eylül Cumartesi günü ekranlara dönecek.
Kızılcık Şerbeti - 15 Eylül Cuma
Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle sezona ara vermişti. Kızılcık Şerbeti 15 Eylül günü bomba gibi bir geri dönüş yapacak.
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