06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.09.2023
ABONE OL
Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca Gölü’nde boğularak hayatını kaybetti

Acı Hayat, Aynalı Tahir Pusat gibi yapımların yönetmeni Abdülkadir Ceylan Ede’den acı haber geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Sapanca’ya giden ve yüzmek için suya atlayan Ede, girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

Olay dün Sapanca Gölü'nde meydana geldi. 58 yaşındaki ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, İzmit'teki arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne gitti. Arkadaşlarıyla birlikte Kırkpınar sahili mevkiinden kayıkla göle açılan Abdülkadir Ceylan Ede, burada serinlemek için göle girdi. Girdiği gölde bir anda boğulma tehlikesi geçiren ünlü yönetmen arkadaşlarının yardımı ile sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Ceylan Ede, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1965 doğumlu Anadolu Üniversitesi Sinema bölümü mezunu olan başarılı yönetmenin ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğdu. Ede'nin cenazesi, defnedilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.

"Aynalı Tahir", "Pusat" ve "Acı Hayat" gibi birçok önemli dizinin yönetmenliğini yapan Ede Samanyolu dizilerinde de yönetmenlik yapmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA