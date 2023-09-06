Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca Gölü’nde boğularak hayatını kaybetti

Olay dün Sapanca Gölü'nde meydana geldi. 58 yaşındaki ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, İzmit'teki arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne gitti. Arkadaşlarıyla birlikte Kırkpınar sahili mevkiinden kayıkla göle açılan Abdülkadir Ceylan Ede, burada serinlemek için göle girdi. Girdiği gölde bir anda boğulma tehlikesi geçiren ünlü yönetmen arkadaşlarının yardımı ile sudan çıkarıldı.